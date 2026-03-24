Haberler Yaşam Haberleri Düğün hazırlığı yapan nişanlı çift yan yana toprağa verildi
Giriş Tarihi: 24.03.2026

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL
Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağında önceki gün Mustafa Kılıç (23) yönetimindeki otomobil ile A.E.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin Gizem Ateş (19) ile Mustafa Kılıç olduğu belirlendi. 1.5 ay önce nişanlanan çiftin evlilik hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Çiftin, Isparta'dan alışveriş yaptıktan sonra memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın yaşandığı belirtildi. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz