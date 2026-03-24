Düğün hazırlığı yapan nişanlı çift yan yana toprağa verildi

Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağında önceki gün Mustafa Kılıç (23) yönetimindeki otomobil ile A.E.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin Gizem Ateş (19) ile Mustafa Kılıç olduğu belirlendi. 1.5 ay önce nişanlanan çiftin evlilik hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Çiftin, Isparta'dan alışveriş yaptıktan sonra memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın yaşandığı belirtildi. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.