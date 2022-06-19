Düğün kavgasında, 1 ölü 2 yaralı

Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, geçen hafta Kandıra'da bir düğünde karşılaşan iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan Tarık Öztürk ve kuzeni Tayfur Dağtekin, Şencan ailesinin evine gelerek konuşmak istedi. Kapı önünde iki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında taraflar birbirine tabancalarla ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin çeşitli yerlerinden yaralandı.





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve ağır yaralı olan Gülten Şencan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.