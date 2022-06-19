Haberler Yaşam Haberleri Düğün kavgasında, 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.6.2022 23:51

Düğün kavgasında, 1 ölü 2 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Düğün kavgasında, 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli Körfez İlçesi Esentepe Mahallesinde daha önceden düğünde tartışan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla yaralarken 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, geçen hafta Kandıra'da bir düğünde karşılaşan iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan Tarık Öztürk ve kuzeni Tayfur Dağtekin, Şencan ailesinin evine gelerek konuşmak istedi. Kapı önünde iki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında taraflar birbirine tabancalarla ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin çeşitli yerlerinden yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve ağır yaralı olan Gülten Şencan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı açıklandı! İşte 2022 YKS soruları ve cevapları
YKS soruları ve cevapları 2022 DUYURULDU! ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat YKS AYT ve TYT sınav soruları ve cevap anahtarı burada
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Anlamlı ve duygusal ve resimli Babalar Günü sözleri ile kutlama mesajları seçenekleri
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, kaç TL, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün kavgasında, 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA