Düğün konvoyu aniden durunca zincirleme kaza meydana geldi

Kaza, 7 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki sürücüler trafiği yavaşlattı. Bu sırada düğün konvoyu arkasında ilerleyen sürücüler konvoyu geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Düğün konvoyundaki araçlar otoyolda aniden durdu; trafikte ilerleyen araçlar ise, duramayarak konvoydaki araçlara çarptı.

TRAFİĞİ YAVAŞLATAN KONVOYU GÖRÜNTÜLERKEN FRENE BASTI KAZA OLDU

Düğün konvoyunun trafiği yavaşlatması nedeniyle cep telefonu kamerasıyla çekim yapan Mehmet Durdu Tokluoğlu, telefonunu kardeşine vererek o anları kaydetmesini istedi. Tokluoğlu, konvoy aniden durunca frene bastı ancak bu sırada arkadan başka bir araç Tokluoğlu'nun kullandığı araca arkadan çarptı.

Tokluoğlu'nun kullandığı otomobil de, öndeki başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından Tokluoğlu ile düğün konvoyundaki sürücüler arasında tartışma yaşandı Tokluoğlu, "Niye yolu kapatıyorsunuz" cümleleriyle düğüün konvoyundaki sürücülere tepki gösterirken, düğün konvoyundaki sürücülerden biri Tokluoğlu'na, "Gereksiz yere yapıyorsun 14.30'da nikah var şunu halledelim" cümlelerini kullandı. Kazada Tokluoğlu'nun araçta bulunan 1 yaşındaki yeğeni hafif yaralandı.