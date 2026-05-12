Düğün konvoyunda facia!

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:40

Karaman'da düğün konvoyunda 24 yaşındaki Ömer E.’nin kontrolünden çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan 31 yaşındaki Aylin Açıkgöz hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

TOLGA YANIK
Kaza, dün akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Ömer E. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekipler araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Düğün konvoyundakiler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Soruşturma sürüyor.

#KARAMAN

