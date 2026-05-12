Düğün konvoyunda facia!

Kaza, dün akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Ömer E. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekipler araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Düğün konvoyundakiler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Soruşturma sürüyor.

