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Giriş Tarihi: 7.5.2022 22:14

Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı

DHA
Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolu trafiğe kapatarak, havaya silahla ateş edip yüksek sesle müzik yayını yapan düğün konvoyu sürücülerinden 1 kişi gözaltına alındı. 6 otomobil sürücüsüne ise trafik ekiplerince işlem yapıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı TRT Genel Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan kimi araçlar, bulvarı araç geçişine kapatıp, yüksek sesle müzik yayını yaptı. Bu sırada, konvoydakilerden F.A., tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı haber alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatan otomobilleri tespit ederek yakaladı ve sürücülerine trafik kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı. Ayrıca, yüksek sesle müzik yayını yaparak oynayan ve havaya ateş eden F. A., resmi polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. F.A. yakalandığında üzerinde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. havaya ateş ettiğini itiraf etti. F.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı
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