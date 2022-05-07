Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı

Olay, saat 11.30 sıralarında Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı TRT Genel Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan kimi araçlar, bulvarı araç geçişine kapatıp, yüksek sesle müzik yayını yaptı. Bu sırada, konvoydakilerden F.A., tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı haber alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatan otomobilleri tespit ederek yakaladı ve sürücülerine trafik kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı. Ayrıca, yüksek sesle müzik yayını yaparak oynayan ve havaya ateş eden F. A., resmi polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. F.A. yakalandığında üzerinde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. havaya ateş ettiğini itiraf etti. F.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.