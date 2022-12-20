Düğün Yemeği Menüsü Örnekleri - Yemekli ve Yemeksiz Düğünde Ne İkram Edilir?

Düğün salonunda ne ikram edilir, düğün yemeği ne olabilir gibi sorular çiftlerin düğüne hazırlık döneminde ilgilenmesi gereken önemli konulardır. Eğer yemekli düğün tercih edilecekse çiftler haftalar öncesinden menü arayışına girer. En çok zorlanılan konulardan biridir. Yeni evlenecekler "Düğünde ikram edilen yemek listesinde neler olur?" sorusuna cevap arar. Bazı bölgelerde ise menüler geleneksel olduğu için baştan bellidir. Yine de ufak değişikliklerle bu menüler kişiselleştirilebilir.

Düğün Yemeği Menüsü Örnekleri

Heyecanla beklenilen en özel günde servis edilecek menüler için her yıl yepyeni fikirler ortaya çıkmaktadır. Lüks düğün menüsü nasıl olur, düğün salonunda ne ikram edilir gibi sorulara cevap arayan yeni evlenecek çiftler menü hazırlığına girdiğinde seçeneklerin çokluğunu görünce işleri daha da zorlaşacaktır. Biz bu işi sizler için kolaylaştırmak adına 5 farklı menü derledik:

Et menü: Biftek, mantar, kremalı patates püresi, içecek. Et genellikle en popüler ana yemek tercihlerinden biridir. Yanında fırında kaşarlı mantar ve patates püresi ile servis edildiğinde misafirleriniz düğününüzden memnun ayrılacaklardır.

Balık menü: Somon, karides, salata, içecek. Birbiriyle uyumlu ögeler içeren bu tabak lezzetleriyle misafirlerinizin aklında kalacaktır. Salatanın yapımı basit olsa da tabakta hoş ve renkli bir ayrıntı olacaktır.

Tavuk menü: Kremalı/ Köri soslu tavuk, makarna, sebze salatası, içecek. Eğer düğün yemeği için bütçeniz et ve balık menüleri için biraz aşağıda kalıyorsa tavuk menü tercih edebileceğiniz lezzetli bir seçenek olabilir. Yanında servis edeceğiniz buharda haşlanmış sebzeler tabağa renk katacaktır.

Klasik Menü: Izgara köfte, pilav, elma dilim patates, içecek. Klasikten şaşmak istemeyenler için herkesin seveceği ve afiyetle tüketeceği bu menü tercih edilebilir.

Karışık Kızartma Tabağı: Paçanga böreği, nugget patates kızartması, mozarella stick gibi kızartılabilen besinlerin bir tabakta toplandığı bir menü de tercih edilebilir. Bu tarz tabaklar genç çiftler tarafından son yıllarda daha sık tercih edilmeye başladı.

Yemekli ve Yemeksiz Düğünde Ne İkram Edilir?

Yemekli düğünlerde eğer düğün salonda yapılacaksa genellikle bir firma ile anlaşıp menü seçmek tercih edilir. Bu menüler ise genellikle ana yemek, ara sıcak, salata, ve içeceklerden oluşur. Bunun dışında bir menü ikram etmenin maliyetli olduğu durumlarda yemeksiz düğünde ne ikram edilir diye sorarsanız kuru pasta ve soğuk içecek ikram etmek mantıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca farklı yörelerde farklı menüler tercih edildiğini de görebiliriz. Geleneksel bir düğün yemeği planlanıyorsa o yöreye ait menü de kullanılabilir. Örneğin; Konya pilavı. Konya pilavı uzun yıllardır Konyalılar tarafından tercih edilen bir menüdür. İçeriğinde ise: Yoğurt çorbası, bamya çorbası, etli pilav, helva, zerde, içecek ve su yer almaktadır. Buna benzer başka yörelerin de kendilerine ait hazır menüleri vardır. Bu menüler yemek firmaları tarafından hazırlanır ve sunulur. Bir başka seçenek de evde düğün yemeği menüsü hazırlamaktır. Genelde çok tercih edilmese de maliyeti oldukça düşüktür. Evde yapılabilecek bir menü belirleyip kendi imkanlarınızla misafirlerinize sunabilirsiniz.