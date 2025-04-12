Düğün yolunda feci kaza! 4 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Bitlis kara yolunun Yenice Karakolu mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır'a, akrabalarının düğününe gitmek üzere yola çıkan Taşkın Gevher yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 6 kişiden sürücü dahil 5'i yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt ve Bitlis'ten sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ceren Gevher ile sürücü Taşkın Gevher, Baykan Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Küçük Ceren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkın Gevher, durumunun ciddiyeti nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ceren Gevher'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.