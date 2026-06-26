Düğün yolunda kaza

Erzurum'un Aşkale ilçesi Daphan mevkisinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, Serhat Başar idaresindeki kiraz yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, aynı aileden E.A, A.A. ve Ö.A. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile R.A ve Z.A. da yaralandı. Kazada otomobilde bulunanların Van'a düğüne gittikleri öğrenilirken, sürücünün uyuduğu öne sürüldü. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Kırsal Mahallesi'nde, Samet Ezin'in kontrolünü kaybettiği taş yüklü traktör, devrildi. Tonlarca ağırlıktaki traktörün altında kalan Ezin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Rize'nin Güneysu ilçesinde 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Arzu Demet Yıldız, işten çıkıp evine giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının RTEÜ Fizik tedavi bölümünde çalıştığı öğrenilirken, kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü E.U. yakalanarak gözaltına alındı.

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