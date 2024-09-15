Düğünde 15 milyon TL toplandı

Van'daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünyaevine girdi. Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. 2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. 4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.Toplanılan paralar valizlere konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti. Tıvorlu İsmail'in de katıldığı düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü işadamı Veysel Ürüm, "Para önemli değil, önemli olan dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır" dedi.