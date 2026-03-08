Düğünde at üstünde, şimdi kürsüde

Prof. Dr. Çiğdem Boz, 24 yıl önce at üstünde gelin gittiği Tunceli'ye, bu kez akademisyen olarak atandı. Tokat'ta dünyaya gelen Çiğdem Boz (48), 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002'de ise Tuncelili olan eşiyle evlendi. Yöredeki adetler uyarınca, Mazgirt ilçesine bağlı Riçik Köyü'nde beyaz at üzerinde götürülen Boz, bir yandan da kariyerine devam etti. İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Boz, yüksek lisansını ve doktorasını da yaptı.
Akademik kariyerini Maltepe Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Gelişim Üniversitesi'nde sürdüren Boz, 2021'de profesörlüğü yükselmesinin ardından Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı oldu. Son olarak Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atanan Prof. Boz, yeni görevini "24 yıl önce at üstünde gelin gittiğim topraklara bugün öğretmen olarak atandım. Bak feleğin işine" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Çiğdem Boz'un at üzerindeki fotoğraflarına; "Ne kadar güzel bir gelenek. O günler daha sade ve güzelmiş" yorumlarında bulunurken bazı kullanıcılar ise "Gelin ata binmiş ya kariyer demiş" yorumunda bulundu.