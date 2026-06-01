Düğünde çıkan aile kavgasında 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 1.06.2026 00:10

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bir düğünde iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı.

MUSA DÜZENCİ
Çukurca'nın Yeşilçeşme Mahallesi'nde düzenlenen düğünün kına gecesinde gelin ve damat tarafları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında sopa ve bıçak kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada atılan taşların isabet ettiği 4 polis memuru hafif yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, 2 kişi bıçakla, 6 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, Çukurca Devlet Hastanesi ile Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaralanan polis memurlarının görevlerinin başında olduğunu, yaralı vatandaşların sağlık durumlarının da iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HAKKARİ

