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Giriş Tarihi: 6.07.2026 05:37

Düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı
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Olay, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açılması sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'e birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin Gönül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#OSMANİYE

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Düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı
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