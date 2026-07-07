Düğünde cinayet: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga cinayetle bitti. Tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay gece Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma salon dışına taştı ve burada silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Gönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.