Haberler Yaşam Haberleri Düğünde cinayet: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 7.07.2026

Düğünde cinayet: 1 ölü, 6 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Düğünde cinayet: 1 ölü, 6 yaralı
  • ABONE OL

Osmaniye'de düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga cinayetle bitti. Tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay gece Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma salon dışına taştı ve burada silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Gönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#OSMANİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde cinayet: 1 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA