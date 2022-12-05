Düğünde Damada Ne Takılır? Nişanda ve Düğünde Gelinin Ailesi Erkeğe Ne Takar?

Düğünde damada ne takılır diye düşünüyorsanız karşınıza birçok alternatif çıkar. Bu alternatifler içinden uygun olan alternatifi değerlendirerek erkeğe düğünde ne takılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Gelin damada takı takar mı sorusu da akla gelebilir. Bölgeden bölgeye bu durum farklılık gösterebilir. Bu nedenle bölgenin kültür yapısını dikkate almanız gerekir. Gelinin ailesi damada düğünde ne takar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Düğünde Damada Ne Takılır?

Kültür yapımızda genellikle takılar geline takılır. Fakat damada takı takılan bölgeler de vardır. Bu kapsamda yapılan uygulama, "gelinin tanıdıkları geline, damadın tanıdıkları ise damada takı takar" şeklindedir. Ayrıca gelinin damada, gelinin ailesinin de damada takı taktığına da şahit olursunuz.

Düğünde damada takılan takıların başında saat ve kolye gelir. Bu da genellikle gelin ya da gelinin ailesi tarafından alınır. Damadın yakın çevresinin de bu kapsamda hediyeler aldığı da görülür.

Düğünde damada takılan hediyelerden biri de paradır. Düğün esnasında gelin ve damadın boynuna kurdele asılır. Takı merasimi esnasında bu kurdelelere takı ve para takılır. Geline ve damada takılan tüm ziynet eşyaları ve paralar gelin ve damadın olur.

Gelin Damada Takı Takar Mı?

Kimi bölgelerde gelinin damada hediye olarak taktığı ziynet eşyalarının olduğunu görebilirsiniz. Bu ziynetlerin başında kol saati gelir. Ayrıca gelin ve damadın zevkine göre künye, kolye gibi eşyalar da damada hediye edilecekler arasındadır.

Damada hediye edilecek takılarda daha çok zevkler ön plana çıkar. Gelin ve damada hediye edilecek tüm eşyalar sonuçta evlilik hayatında da kullanılacak olan malzemelerdir. Bu nedenle çiftlerin zevkine göre tercih yapılmalı, hediyeler buna göre satın alınmalıdır. Böylece çok amaçlı bir alışveriş yapılabilir.