Düğünde damadın cenaze namazını kıldılar: Gelin neye uğradığını şaşırdı!

"KENDİME HAKKIMI HELAL ETTİM"

Daha önce arkadaşlarıyla çok uğraştığını belirten Erhan Kaya, şakanın halen etkisinde olduğunu söyledi. Düğününde arkadaşlarından şaka beklediğini ancak böyle büyüklükte bir şakayı tahmin edemediğini ifade eden Kaya, "Düğün salonundaki misafirlerimiz de şok oldu. Oldukça güzeldi ve çok güldük. Tabuttan daha çok imam kılığına giren arkadaşıma çok güldüm. Bu şekilde karşımıza çıktı, özel metin de hazırlamış. Tabutun içinden de en yakın arkadaşım çıktı. Temizlik malzemeleri de taktılar. Şaka o kadar iyi hazırlamışlar ki; benden kendi düğünümde helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim" diye konuştu.