Düğünde gelinin babası vuruldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Kurşunkaya Köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda köyde düzenlenen düğünde davetliler havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada gelinin babası Ömer İ. karnına isabet eden maganda kurşunu ile yaralandı. Yakınları, yaralanan gelinin babasını kendi imkanları ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürürken, düğün yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan gelinin babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.C. isimli bir şüpheli Bahşılı ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.