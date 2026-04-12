Düğünde kanlı kavga: 14 yerinden bıçaklandı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde çıkan kavga kanlı bitti.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Hendek Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

14 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Yaşanan arbede sırasında H.T. isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 14 yerinden bıçaklandı. H.T. isimli şahıs, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 14 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan H.T.'ye ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından H.T., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.