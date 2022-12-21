Düğünde Kim Hangi Eşyaları Alır? Evlenirken Mobilyaları ve Beyaz Eşyayı Kim Öder, Kız Tarafı ve Erkek Tarafı Ne Alır?

Evlilik hazırlığı içinde olanların da ya da sadece merak edenlerin de sıklıkla karşılaştığı konulardan biri erkek tarafı hangi eşyaları alır konusudur. Evlilikte kim neyi alır ile ilgili her yörenin farklı adetleri olsa da düğünde Gelin tarafının yapması gerekenler ve düğünde Erkek tarafının yapması gerekenler aslında çoğu zaman standarttır. Evlenirken beyaz eşyayı kim alır diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Erkek tarafı ne alır? İşte merak edilen tüm detaylar ile düğün hazırlıkları.

Düğünde Kim Hangi Eşyaları Alır?

Uzun ve zorlu bir süreç sonunda hem evlilik hem de düğün dönemine gelince erkek tarafı hangi eşyaları alır ya da evlilikte kim neyi alır soruları ortalıkta dolaşmaya başlar. Düğünde iki tarafında alması gerekenlerin karışmaması için dikkatli olmak gerekir. Yatak odası ve çeyiz seti gibi temel şeyleri kız tarafı alırken evlilikte beyaz eşyaları genellikle erkek tarafı alır. Bu tarz paylaşımların yöresel olduğunu ve yöreye göre detaylarının değiştiğini de unutmamak gerekir.

Düğünde Gelin Tarafının Yapması Gerekenler

Düğün zamanı ya da ev eşyaları alma zamanı geldiğinde kafanız karışmadan alınacakları görmeniz için size liste halinde hazırladık. İşte düğünde gelin tarafının yapması gerekenler;

Yatak odası takımı

Mutfak eşyaları (bazı küçük mutfak eşyaları)

Ev tekstil ürünleri

Banyo eşyaları

Perdeler

Halılar

Elektrikli süpürge

Düğünde Erkek Tarafının Yapması Gerekenler

Kız tarafının alması ve yapması gerekenler olduğu gibi erkek tarafının da alması gereken eşyalar bulunmaktadır. Yöreye göre değişiklik gösterse de düğünde erkek tarafının alması gerekenler şu şekildedir;