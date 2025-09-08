Düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

Olay, Kozan'ın Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; M.T.T., alkollü olduğu için düğünden çıkarıldı. Bir süre sonra düğün salonuna geri gelen M.T.T., çevresine küfretmeye başladı. M.T.T. ile arkadaşı Özcan Çelik arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.T.T., belinden çıkardığı tabancayla Çelik'e defalarca ateş etti.

KATİL ARANIYOR

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Özçelik, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.