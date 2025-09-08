Haberler Yaşam Haberleri Düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada öldürüldü
Giriş Tarihi: 8.9.2025 11:18 Son Güncelleme: 8.9.2025 11:20

Düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

Adana Kozan ilçesinde düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan Özcan Özçelik (24) hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.T.T., polis tarafından her yerde aranıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

Olay, Kozan'ın Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; M.T.T., alkollü olduğu için düğünden çıkarıldı. Bir süre sonra düğün salonuna geri gelen M.T.T., çevresine küfretmeye başladı. M.T.T. ile arkadaşı Özcan Çelik arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.T.T., belinden çıkardığı tabancayla Çelik'e defalarca ateş etti.

KATİL ARANIYOR

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Özçelik, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde küfürleşme yüzünden çıkan kavgada öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz