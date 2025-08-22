Haberler Yaşam Haberleri Düğünde maganda baba oğul dehşeti!
Trabzon’un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği Fuat Han (43) hayatını kaybetti, Betül T. (16) ve Zişan S. (31) yaralandı. Düğün iptal edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan polis ve amcası tutuklandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında kız tarafının akrabası olduğu öğrenilen biri polis 2 kişi tabancalarla rastgele ateş açtı.

Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Düğün için Erzurum'dan gelen damadın akrabası Fuat Han, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden yaralılardan Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Betül T.'nin ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki boş kovanları toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.'nin (47) ateş açtığı belirlendi. Olayın ardından 1 kişinin ölümüne neden olan biri polis 2 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

