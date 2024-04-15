Düğünde vurup canına kıydı

İstanbul Sancaktepe'de 53 yaşındaki Mehmet Bahşi, geçtiğimiz akşam saatlerinde gittiği akrabasının düğününde karşılaştığı eski eşi Çiğdem A.'yı (43) silahla ağır yaraladı. Mehmet Bahşi aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bahşi ve Çiğdem A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mehmet Bahşi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiğdem A. ise Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.