Düğünde yeğenini öldüren sanık idam talebinde bulundu

30 Ekim 2022'de İzmit'teki bir düğün salonunda yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan Muharrem Ç(64) ile yeğeni Hakan Aydın(45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç. üzerinde bulunan silahı çıkartarak, yeğeni Hakan Aydın'a beş el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Muharrem Ç. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

KIZI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Muharrem Ç. ve taraf avukatları katıldı. Davada tanık olarak tutuklu sanığın kızı Burcu dinlendi. Burcu Ç., "Olaydan bir hafta önce babam bana geldiğinde Hakan tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bana telefondaki aramaları ve mesaj kayıtlarını gösterdi. Mesajlarda, 'Seni yaşatmayacağız, seni İzmit'te barındırmayacağız' diye tehditlerini ve küfürlerini gördüm. Babaanneme Ankara'daki halamlar bakıyordu. Köyden getirme götürme işlerini babam yapardı. Hakan'ın annesi, diğer kız kardeşleri tarafından annelerine bakmadığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Olaydan bir ay öncesine kadar Hakan'ın annesi Sefade ile Ankara'da yaşayan kardeşi arasında annelerine bakma meselesi yüzünden kavga çıkmış. Hakan, annesi Sefade'yi Ankara'ya götürüp, kavgaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle babama tavır almıştı. Olay günü maktul Hakan, babamın masasına koşar adımlarla gittiğini gördüm. Ne söylediğini duymadım ama babam ile itişme kakışmaları oldu. Ayrıca düğün günü Sefade'nin babama el hareketi yaptığını gördüm. Oğullarına ise 'Onu dövün' dediğini başkalarından duydum" diye konuştu.

İSTERSENİZ BANA İDAM VERİN

Kızının verdiği ifadeler sonrası söz alan tutuklu sanık Muharrem Ç. ise, "Ben, çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim. Kardeşler arasında yaşanan kavgada benim suçum yoktu ancak ben sorumlu tutuldum. İsterseniz bana idam verin razıyım, annem için bu yola baş koydum. Annemin cenazesine dahi katılamadım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosya içerisindeki eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.