Düğündeki küfürleşme cinayetle bitti

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Özcan Özçelik (20) ile M.T.T. arasında düğün sırasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. M.T.T. tartışma sırasında silahını çekerek ateşledi. 4 kurşunun isabet ettiği Özçelik ağır yaralı olarak arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Kozan Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, olay yerinden kaçan şüpheli M.T.T.'nin yakalanması için ise çalışmanın devam ettiği bildirildi. Öte yandan, düğünü yapılan çiftin olayla bir alakasının olmadığı belirtildi.