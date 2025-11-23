Düğündeki takılarını dolandırıcıya kaptırdılar

Ankara'da yaşanan olayda yeni evli çift düğün takılarıyla otomobil almak istedi. Avukat arkadaşının teklifi üzerine otoparkta rehinli bulunan aracı görmeye giden çift, otomobili beğendi. İddiaya göre, aracın kontrollerini yaptıran çift, şüpheliyi yakından tanıdıklarından dolayı 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin lirayı avukatın hesabına gönderdi. Sonrasında aracın noter işlemi tamamlanmazken, durumdan rahatsız olan mağdur çift, paranın iadesi talebiyle avukat olan şahsa ulaştı. Daha sonrasında avukatın annesi tarafından miktarın bir kısmı karşılanırken, kalanı ödenmedi.Mağdur olan evli çift, avukat hakkında Gölbaşı Adliyesi'ne giderek şikâyette bulundu. Mağdur Ahmet Balcı, "Geçtiğimiz ayın 13'ü itibarıyla eşimin avukat arkadaşı tarafından dolandırıldık. 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin liralık bir araç alma vaadiyle para transferimiz oldu şahsa. Kendisi bize ulaştı ve baktığı bir davadan icra dosyasında bir aracın olduğunu Ankara'da bir otoparkta bizi yönlendirdi ve araca baktık. Şahsı tanıyor eşim, liseden ve üniversiteden arkadaşı. Şahsın ailesini de tanıyoruz aynı zamanda, aileye de ulaştık. Şahıs parayı aldıktan sonra direkt annesine transfer ediyor. Annesi bir miktarını gönderdi ama 900 bin liralık bir kısmı hâlâ kendilerinde. O meblağı göndermediler ve şahıs bizi tehdit ediyor şu an. Parayı alamazsınız, daha fazla uğraşmayın. Bu şekilde doğru değil, yanlış yoldasınız gibi ifadelerle mesajları da mevcut elimizde" dedi.Balcı, "Olaydan yaklaşık 3 ay önce evlendik, düğünde takılan takılarımızı bozdurup bu aracı almak için niyetlenmiştik. 2025 yılı aile yılı bizde ailemizi kurduk, büyük bir mağduriyetimiz var. Bunun çözülmesi için gerekli mercilerden bütün destekleri talep ediyoruz" dedi.