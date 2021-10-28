Düğünden cezaevine

ADANA Yüreğir'de dünyaevine girecek olan 23 yaşındaki İbrahim Karakuş
'un en mutlu günü kâbusa döndü. Düğününde havaya ateş eden maganda kardeşleri tabancayla yaralayan damat Karakuş ve iki yakını tutuklandı. İddiaya göre; İbrahim Karakuş ile 17 yaşındaki Y.O.'nun sokakta düzenlenen düğünlerine katılan Cuma Baytal
(23) ve kardeşi Celal Baytal
(22), havaya ateş etti. Karakuş'un ağabeyi Sabah Karakuş
(35) ve yeğeni Mustafa Karakuş
(19) iki kardeşi uyardı. Bu uyarı, önce tartışmaya; ardından silahlı kavgaya dönüştü. Damat da düğünü ve gelini bırakıp, kardeşlerine destek çıktı. Her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti; çatışmada Cuma Baytal başından Celal Baytal da vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı. Olay sonrası kaçan İbrahim Karakuş ile ağabeyi Sabah Karakuş ve yeğeni Mustafa Karakuş yakalanıp tutuklandı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Cuma Baytal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.