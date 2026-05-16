Düğünü kana bulamıştı’ Saklandığı depoda yakalandı

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:02

Balıkesir’de bir düğünde çıkan silahlı kavgada, yanındaki silahı çıkarıp rastgele ateş eden N.A, 4 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 43 yaşındaki İbrahim Bıkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan N.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Aslıhan Mahallesinde gerçekleşen bir evlilik düğünü kana bulandı. Düğün evinin arka tarafından iddiaya göre alkol alan N.A ve 4 arkadaşı, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahla defalarca ateş eden N.A, 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılırken, Jandarma ise, kaçan zanlının peşine düştü.

İbrahim Bıkmaz

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çıkan silahlı kavgada yaralanan ve düğün sahiplerinden olduğu öğrenilen İbrahim Bıkmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı N.A'yı, köyde tarım aletlerinin bulunduğu bir depoda saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#BALIKESİR #JANDARMA

