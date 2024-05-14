Duha Suresi 3. Ayet Okunuşu - Duha Suresi’nin 3. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Duha Suresi'nin 3. ayeti okunuşu, Hz. Muhammed'e (s.a.s.) Allah'ın onu terk etmediğini ve ona darılmadığını müjdelemektedir ve Allah'ın Hz. Muhammed'e olan ilgi ve korumasını vurgular. Allah, Hz. Muhammed'i yetim olarak bulup barındırmış ve onu ileride peygamberlik göreviyle yüksek bir mevkiye eriştirmiştir. Duha Suresi'nin 3. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali yetimlerin korunması ve gözetilmesi gerektiğini de vurgular. İnsanlar, toplum olarak yetimlere sahip çıkmalı ve haklarını gözetmelidirler.

Duha Suresi'nin 3. Ayeti Arapça Yazılışı

Duha Suresi 3. Ayet Okunuşu

Mâ vedde'ake rabbuke vemâ kalâ

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Duha Suresi'nin 3. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

Duha suresi 3. ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) vahiy gelmemesinden dolayı yaşadığı endişeyi ve üzüntüyü gidermek için inmiştir. Aynı zamanda müminlerin de Allah'ın her zaman yanında olduğuna ve onları asla yalnız bırakmayacağına iman etmeleri gerektiğini vurgular. Bu iman, müminlere zorluklarda ve sıkıntılarda güç verir.