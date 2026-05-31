Dumansız yeni hayat çok rahat

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Toprak, çocuk yaşlarda bağımlısı olduğu sigaradan aldığı destek sayesinde 30 yıl sonra kurtuldu. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bulunan sigara bırakma polikliniği sayesinde bağımlılıktan kurtulan Toprak "Nefes almakta zorlanıyordum. Uyku düzenim komple gitmişti. İnsanın hayatı sigarayı bırakınca inanılmaz derecede değişiyor. Yürümezdim, şu anda her akşam yürüyüş yapıyorum" diye konuştu. Merkezde görevli hekim Abdulsamet Kösalı ise "Danışanımıza ilaç tedavisi uyguladık. 5. günde danışanımız sigarayı kesti ve o günden beridir de sigara kullanmıyor" dedi.