Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 10.10.2025 06:41

Televizyon ekranlarının heyecanla takip edilen programlarının reyting sıralaması mercek altına alınıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımların öne çıktığı merak konusu oldu. Dün akşama ekrana gelen dizi, yarışma ve programların izlenme oranı listeyi şekillendiriyor. İşte 9 Ekim 2025 Perşembe reyting sonuçları ve haftanın en çok izlenen yapımları…

Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları açıklanıyor ve izleyicilerin favorisi olan yapım listede ilk sırada yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımların sıralaması, dünün birincisi kim oldu sorusuyla araştırılıyor. İşte 9 Ekim 2025 Perşembe reyting sonuçları hakkında detaylar;

9 EKİM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

Halef Köklerin Çağrısı

Veliaht

AB REYTİNG SONUÇLARI

Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

Veliaht

Legia Warszawa-Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

Halef Köklerin Çağrısı

Veliaht

