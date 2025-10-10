Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları açıklanıyor ve izleyicilerin favorisi olan yapım listede ilk sırada yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımların sıralaması, dünün birincisi kim oldu sorusuyla araştırılıyor. İşte 9 Ekim 2025 Perşembe reyting sonuçları hakkında detaylar;
9 EKİM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimize eklenecek.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
Halef Köklerin Çağrısı
Veliaht
AB REYTİNG SONUÇLARI
Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
Veliaht
Legia Warszawa-Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması
ABC REYTİNG SONUÇLARI
Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
Halef Köklerin Çağrısı
Veliaht