Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dünkü birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 3.11.2025 06:06

2 Kasım 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarındaki reyting yarışı diziseverlerin gündemine oturmuş durumda. Haftanın son gününde Teşkilat, Çarpıntı, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi güçlü yapımlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları hakkında detaylar.

2 Kasım 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting rekabeti yaşandı. Hafta sonunun son saatlerinde televizyonlarda Teşkilat, Çarpıntı, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar izleyicilere eşlik etti. Gözler şimdi "2 Kasım reyting birincisi kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün birincisine dair merak edilen ayrıntılar;

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım 2025 Pazar gününe dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

26 Ekim 2025 reyting sonuçları şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Teşkilat

Sahtekârlar

Teşkilat (Özet)

AB REYTİNG SIRALAMASI

Teşkilat

Sahtekârlar

Teşkilat (Özet)

