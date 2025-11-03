Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dünkü birinci kim oldu?

2 Kasım 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting rekabeti yaşandı. Hafta sonunun son saatlerinde televizyonlarda Teşkilat, Çarpıntı, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar izleyicilere eşlik etti. Gözler şimdi "2 Kasım reyting birincisi kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün birincisine dair merak edilen ayrıntılar;