Haberler Yaşam Haberleri Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Kasım 2022 Pazar günü dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 08:16

Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Kasım 2022 Pazar günü dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Reyting sonuçları sıralaması bugün merak konusu haline geliyor. Her gün bir önceki güne ait sıralama belli olurken bu Pazar günü de ekranlarda dizi, film ve programlar yer aldı. Güzel Günler, Teşkilat, Yargı gibi yapımlar izleyenlerinin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde iyi sıralamalar için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 6 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama.

Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Kasım 2022 Pazar günü dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını merak ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 6 Kasım 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

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6 KASIM DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

Henüz düne ilişkin reyting sonuçları sıralaması belli olmadı.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELERDİ?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler

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Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Kasım 2022 Pazar günü dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!
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