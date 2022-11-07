Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Kasım 2022 Pazar günü dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını merak ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 6 Kasım 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...