Dünürünü öldürdü, Yunanistan’a kaçmak isterken sınırda yakalandı

Adana'da 25 gün önce dünürü Abdulkadir Tozkoparan'ı (47) sokak ortasında silahla vurup öldüren Nazmi Çelik (51), Yunanistan'a kaçmak isterken sınır kapısında yakalandı. Göçmen kaçakçılarıyla anlaştığı öğrenilen Çelik, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Edirne Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

KIZI ŞİDDET GÖRÜYORDU

Olay, 12 Ekim'de Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı, damadından şiddet gördüğü gerekçesiyle evine dönen Nazmi Çelik, dünürü Abdulkadir Tozkoparan'a kin beslemeye başladı. Yanına aldığı ruhsatsız tabancayla dünürünün evine giden Çelik, sokakta dünürü Tozkoparan ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Çelik, tabancayla Tozkoparan'ı ensesinden vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tozkoparan, ailesi tarafından toprağa verildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARIYLA ANLAŞTI

Katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik'in cinayetin ardından kentten ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Çelik'in yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine İpsala Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemi alındı. Göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp, Yunanistan'a gitmek üzere kamyonete binen Çelik, sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.