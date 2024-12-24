Dünürünü ortak aldıkları TIR’ın parasını ödemediği için öldürmüş!

Olay, 22 Aralık'ta öğle saatlerinde Adana yolu üzerine yeni yapılan çevre yolu kavşağında meydana geldi. Kamyonculuk yapan Muammer Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak araçla giderken dünürü Süleyman Kıyak ile kavga ettiklerini, kavga esnasında Kıyak'ı vurduğunu ve teslim olmak istediğini belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinden vurulduğu anlaşılan ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Süleyman Kıyak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR'IN PARASINI ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Muammer Şahin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ifadesinde dünürü ile ortak TIR aldıklarını, dünürünün kendi payına düşen parayı ödemediğini, bu nedenle çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.