Dünya çevresinde 2 bin 500 tur

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı, SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu, 9 ayda 10 binden fazla veri gönderdi. Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Grizu-263A adlı uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor. Grizu-263A, ilk verileri 14 Ocak itibarıyla BEÜ'de kurulan yer izleme istasyonuna göndermeye başladı. Uzay boşluğunun sesini dünyaya ileten cep uydusu, günlük olarak istasyona veri gönderiyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince desteklenen "CanSat Competition 2022" model uydu yarışmasında haziran ayında dünya birincisi seçilen Grizu-263A, yörüngeye yerleşmesinden bu yana dünyanın çevresini 2 bin 500 kez turladı. 2. Eskişehir Endüstri Fuarı'na katılarak uyduyu tanıtan gençlerden Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi takım kaptanı Baran Yılmaz, "4 yıl daha bu görevini sürdürecek. Görevini tamamladıktan sonra atmosferde yanacak. Böylece uzay çöpü olmayacak. Temel amacımız haberleşmeyi sağlamak" dedi.