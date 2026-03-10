Dünya Etnospor Birliği, iftar programında buluştu

"GELENEKSEL SPORLAR İLERLEYECEK"

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Etnospor'un bir bebek gibi doğup büyüdüğüne şahit olduklarını belirtti. Etnospor'un bugünlere gelmesinde başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın önemli katkılarının olduğunu söyleyen Vali Gül, "Bu masalarda oturan, destek olan, paydaş olan herkesin çok önemli katkıları var. Organizasyonun Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olmasının da önemi ayrı. El ele verdiğimizde İstanbul'da ve dünyanın birçok yerinde de geleneksel sporlar ilerleyecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.