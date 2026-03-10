Dünya Etnospor Birliği, iftar programında buluştu

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin söylendiği iftar programında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 2015 yılında Bişkek'te başlayan yolculuğun büyüyerek bugünlere geldiğini dile getirdi.
"TOZLU RAFLARDAN MERKEZE TAŞIYORUZ"
Etnospor'un rüştünü ispat ettiğini ve uluslararası arenada büyük müsabakaların düzenleyicisi olabilecek bir kurum haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Geleneklerin ihyası adına çıktığımız yolculuk sadece geleneksel oyunlardan ibaret değil, dünyanın bu kadar sınav geçirdiği dönemde, 21. yüzyılda farklı bir paradigmanın da olabileceğini göstermek adına önemli bir itiraz. Geneleksel sporları ihya ederken doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her toplumun ortak ritmini yakalamaya çalışıyoruz. İnsanı insana yakın edecek, insanı insan yapan değerler silsilesini tozlu raflardan hayatın merkezine taşımaya gayret ediyoruz." açıklamasını yaptı.
"FESTİVALİMİZİ 21-24 MAYIS'TA ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPACAĞIZ"
Konuşmasında dostluğun ve birlikte var olmanın önemine dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere masumlar ve mazlumlar üzerinde orantısız güç gösterisi yapanlara karşı insanlığın, vicdanın ve Hakk'ın hatırını hep birlikte haykırıyoruz. Çocukların silah sesleriyle değil, annelerin ninnileriyle büyüdüğü dünya için hepimize sorumluluk düşüyor. Her sene gerçekleştirdiğimiz festivalimizi bu yıl 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Şimdiden hepinizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"GELENEKSEL SPORLAR İLERLEYECEK"
İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Etnospor'un bir bebek gibi doğup büyüdüğüne şahit olduklarını belirtti. Etnospor'un bugünlere gelmesinde başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın önemli katkılarının olduğunu söyleyen Vali Gül, "Bu masalarda oturan, destek olan, paydaş olan herkesin çok önemli katkıları var. Organizasyonun Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olmasının da önemi ayrı. El ele verdiğimizde İstanbul'da ve dünyanın birçok yerinde de geleneksel sporlar ilerleyecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.