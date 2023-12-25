Dünya ile İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı Dünya Sözleri

Evrende yaşanabilir tek gezegen olan dünyayı diğer yıldızlardan ayıran en önemli özellik, canlılara ev sahipliği yapmasıdır. Öte yandan, burada geçirilen zaman boyunca çekilen sıkıntılar, acılar ve mutluluklar da dünyanın getirdiği sorunlar olarak kabul edilir. Farklı açılardan bakabilen insanların, bu konuyla ilgili birçok sözü bulunur. Bu nedenle, dünya ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden en anlamlı dünya sözleri mutlaka incelenmelidir.

Dünya ile İlgili Sözler

Yaşamın anlamı hakkında düşünmeye iten dünya ile ilgili özdeyişlerin birçoğu, ünlü edebiyatçı, düşünür ve İslam alimlerine aittir. Onlara göre, burada yaşanan sıkıntıların hepsi gelip geçicidir ve dünya hayatı bir yanılgıdan ibarettir. Bundan dolayı, tamamen buraya odaklı yaşamak doğru değildir. Ömrün tanımına bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar dünyada geçirdiği süre olduğu görülür. İnsanlar, hayatları boyunca iyi veya kötü birçok işle meşgul olurlar. Hastalıklar, kazalar, sefalet ve çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalırlar. Ancak nihayetinde ölür ve başka bir boyuta geçiş yaparlar. Bu nedenle, dünyada yaşanan ve sahip olunan her şey burada kalır. Bu konu hakkında düşünen yazarlar, şairler, düşünürler ve alimler ise dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu sözleriyle vurgular.

"Dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ilerde olana bakma." - Hz. Muhammed

"Dünya geçici bir gölgedir." - Hz. Ali

"Dünyayla kavganızda, dünyayı destekleyin." - Franz Kafka

"Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?" - Yunus Emre

"Hepimiz için bir dünya vardır; İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk, bu dünyanın içinde el ele yürürler." - Oscar Wilde

"İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır." - Goethe

"Kişi bu dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner." - Sadi

"Dünya, müminin zindanı, kafirin ise cennetidir." - Hadis-i Şerif

"Dünya, günah kadar çirkin ve neredeyse günah kadar güzel." - Friedrich Locker

"Dünyaya esir olan azad olmaz." - Hariri

"Evrenin en anlaşılmaz özelliği, anlaşılabilir olmasıdır." - Albert Einstein

"Herkes yaşattığını yaşasaydı, dünya çok daha adaletli bir yer olurdu."

-Şems-i Tebrizi

"İnsanoğlu dünyanın yüreğindeki pişmanlık acısıdır şimdi." - Jean Paul Sartre

"Dünya bir yol, geda gider, han gider." - Karacaoğlan

"Bu dünyada hiçbir kimse yoktur ki, bir dertten kaçsın da; "kurtuldum!" derken daha beterine uğramasın." - Hz. Mevlana

"Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelip konan sabah göç imiş." - Pir Sultan Abdal

"Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün." - Şems-i Tebrizi

"Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır." - Fatih Sultan Mehmet