Dünya Kadınlar Günü’nde çiçek teslim makbuzu adında senet imzalatmışlardı: 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen Halil B., sevgilisi Nuray F. ve Zeynel Abidin T.'nin (38) kimliğini tespit etti. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, suç delillerini topladıktan sonra operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

'ÇİÇEK TESLİM MAKBUZU'

Soruşturma kapsamında Halil B. ile Nuray F.'nin, 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde ev sahibi Şükran Candan'a (58) çiçek yolladığı, şüphelilerden Zeynel Abidin T.'nin kurye olarak kapısına gittiği mağdura 'çiçek teslim makbuzu' adında 95 bin dolar değerindeki senede imza attırdığı ortaya çıktı. Oğlunun çiçek gönderdiğini zanneden Candan, durumun öyle olmadığını anlayınca e-Devlet'ten yaptığı kontrolde 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz kararı konulduğunu öğrendi. Ev ve araçlarını dolandırıcılara kaptıran Şükran Candan, polise giderek şikayetçi olduğu ve soruşturmanın başladığı bildirildi. KOM ekipleri, şikayet üzerine söz konusu dolandırıcıların izini sürmeye başladı.

SORGULARINDA BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Polisin yaptığı çalışmada Halil B.'nin, bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireyi de aşk vaadiyle dolandırıp kredi çektirdiği, ayrıca kendisine otomobil satın aldırdığı belirtildi. Şüphelilerin, okuma-yazma bilmeyen bir kişiye de boş senede imza attırdığı ve mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri bildirildi. Aşk vadiyle 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen Halil B., sevgilisi Nuray F. ve Zeynel Abidin T., emniyetteki sorgularında birbirlerini suçladı. Adliyeye sevk edilen Halil B., Nuray F., ve Zeynel Abidin T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.