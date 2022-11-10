DÜNYA KUPASI 2022 MAÇ FİKSTÜRÜ: Katar Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. Katar Dünya Kupası 2022 için artık asyılı günler kaldı. Yakında, tüm futbolseverlerin merakla bekleiği turnuva başlayacak. Dünya Kupası maç fikstürü ile ilk hafta maçları için saatler ve detaylar belli oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman? İşte detaylar...