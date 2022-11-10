Haberler Yaşam Haberleri DÜNYA KUPASI 2022 MAÇ FİKSTÜRÜ: Katar Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:13

DÜNYA KUPASI 2022 MAÇ FİKSTÜRÜ: Katar Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası maç fikstürü yayımlandı ve artık maçların saat kaçta ve ne zaman oynanacağını biliyoruz. 4 buçuk yıllık bekleyişten sonra Dünyanın en büyük futbol organizasyonu başlıyor. Sporseverler, Dünya kupası ne zaman başlıyor, Dünya Kupası ilk maç ne zaman?” gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye kupaya katılamazken; Brezilya, Arjantin ve Fransa favori olarak geliyor. Peki, Katar Dünya Kupası ne zaman? İşte 2022 Dünya Kupası maç takvimi

DÜNYA KUPASI 2022 MAÇ FİKSTÜRÜ: Katar Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. Katar Dünya Kupası 2022 için artık asyılı günler kaldı. Yakında, tüm futbolseverlerin merakla bekleiği turnuva başlayacak. Dünya Kupası maç fikstürü ile ilk hafta maçları için saatler ve detaylar belli oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 20 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 10 gün kaldı. 10 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇLAR FİKSTÜRÜ

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
DÜNYA KUPASI 2022 MAÇ FİKSTÜRÜ: Katar Dünya Kupası ne zaman, ilk maç saat kaçta oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA