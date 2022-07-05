Dünya Kupası 2022 ne zaman, hangi ay başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası grupları ve fikstürü

Milyonlarca futbolsever, gözünü 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarihe çevirmiş durumda. Normal şartlarda bu dönemlerde oynanması gereken Dünya Kupası, Katar'daki hava şartları nedeniyle kış ayına ertelendi. Bu nedenle birçok vatandaş, ''2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan FIFA, geçtiğimiz aylarda maçların hangi tarihte oynanacağını ve maç listesini yayınlamıştı. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman, hangi ay başlıyor? İşte 2022 Dünya Kupası tarihi ve grupları…