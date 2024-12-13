Dünya Kupası eleme grubundan kaç takım çıkıyor? 2026 Dünya Kupası grup elemelerinde kaç takım çıkıyor?

Dünya Kupası eleme kuraları 54 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçlar mart ayında başlayıp kasım ayında tamamlanacak. Bu noktada, kura çekiminde A Milli Takım'ın yer aldığı grup ve rakipleri belli olurken Dünya Kupası eleme grubundan kaç takım çıkıyor sorusu yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı…
AVRUPA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off maçları oynanacak.
Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.