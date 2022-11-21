Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? Katar Dünya Kupası maç programı 20 Kasım - 2 Aralık 2022 (grup aşaması)
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:04 Son Güncelleme: 21.11.2022 17:04

Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? Katar Dünya Kupası maç programı 20 Kasım - 2 Aralık 2022 (grup aşaması)

Dünya Kupası maçları hangi kanalda sorusu sıklıkla cevap arıyor. 2006 Dünya Kupası Kanal 1’de gösterilirken, diğer bütün turnuvalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayımlandı. Dünya Kupası maç programı grup maçları için belli oldu ve açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar’I 2-0 yendi. Fenerbahçeli Enner Valencia 2 golle maçta yıldızlaştı. Dünya Kupası takımları arasında Türkiye bulunmazken, favoriler arasında Arjantin ve Brezilya yer alıyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? Katar Dünya Kupası maçları hangi kanalda? İşte World Cup 2022 fikstürü ve diğer detaylar…

Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? Katar Dünya Kupası maç programı 20 Kasım - 2 Aralık 2022 grup aşaması

Dünya Kupası fikstürü 2022 ile sporseverler, 4,5 yıl beklenen bu dünyanın en büyük futbol organizasyonu anbean takip etmek istiyor. Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta sorusu da bu sebeple soruluyor. Katar Ekvador ilk maçıyla başlayan Dünya Kupası 2022, 18 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. Peki, Katar Dünya Kupası maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak, hangi günler var? İşte detaylar...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI BAŞLADI

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynandı. 18 Aralık 2022 tarihinde kadar maçlar sürecek.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

21 KASIM PAZARTESİ

16.00: İngiltere - İran

19.00: Senegal - Hollanda

22.00: ABD - Galler

22 KASIM SALI

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

16.00: Danimarka - Tunus

19.00: Meksika - Polonya

22.00: Fransa - Avustralya

23 KASIM ÇARŞAMBA

13.00: Fas - Hırvatistan

16.00: Almanya - Japonya

19.00: İspanya - Kosta Rika

22.00: Belçika - Kanada

24 KASIM PERŞEMBE

13.00: İsviçre - Kamerun

16.00: Uruguay - Güney Kore

19.00: Portekiz - Gana

22.00: Brezilya - Sırbistan

2. HAFTA

25 KASIM CUMA

13.00: Galler - İran

16.00: Katar - Senegal

19.00: Hollanda - Ekvador

22.00: İngiltere - ABD

26 KASIM CUMARTESİ

13.00: Tunus - Avustralya

16.00: Polonya - Suudi Arabistan

19.00: Fransa - Danimarka

22.00: Arjantin - Meksika

27 KASIM PAZAR

13.00: Japonya - Kosta Rika

16.00: Belçika - Fas

19.00: Hırvatistan - Kanada

22.00: İspanya - Almanya

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz – Uruguay

3. HAFTA

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan – İsviçre

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.

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Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? Katar Dünya Kupası maç programı 20 Kasım - 2 Aralık 2022 (grup aşaması)
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