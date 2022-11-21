Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? Katar Dünya Kupası maç programı 20 Kasım - 2 Aralık 2022 (grup aşaması)

Dünya Kupası fikstürü 2022 ile sporseverler, 4,5 yıl beklenen bu dünyanın en büyük futbol organizasyonu anbean takip etmek istiyor. Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta sorusu da bu sebeple soruluyor. Katar Ekvador ilk maçıyla başlayan Dünya Kupası 2022, 18 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. Peki, Katar Dünya Kupası maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak, hangi günler var? İşte detaylar...