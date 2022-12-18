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Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:39

Dünya Kupası gerçek altın mı, ağırlığı ne kadar? İşte 2022 Dünya Kupası özellikleri

Katar’da bugün final maçıyla sona erecek olan Dünya Kupası şampiyonu merakla beklenirken öte yandan öne çıkan bir konu da “Dünya Kupası altın mı?” sorusu oldu. 1974 yılından bu yana hep bilinen tasarım ile kullanılan gösterişli kupanın sahibi ya Arjantin ya da Fransa olacak. Peki, Dünya Kupası altın mı? İşte detaylar.

Dünya Kupası gerçek altın mı, ağırlığı ne kadar? İşte 2022 Dünya Kupası özellikleri

Dünya Kupası öncesi merak edilen bir konu da kupanın görünüşü itibariyle altın olup olmadığı konusu oldu. 20 milyon dolar değer biçilen bu kupa, uzunca bir süredir aynı tasarımıyla kullanılıyor ve en pahalı spor ödüllerinden biri olarak biliniyor. Peki, Dünya Kupası altın mı? İşte merak edilen o konuyla ilgili detaylar.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nın 22.'sinde, son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. İki takım da formalarına 3. yıldızı takmanın peşinde Doha'daki Lusail Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev randevu saat 18.00'de Polonyalı hakem Marciniak'ın düdüğü ile başlayacak.

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DÜNYA KUPASI ALTIN MI?

1974'ten günümüze bilinen bu tasarımla kullanılan kupa 20 milyon dolar değerinde ve bilinen en pahalı Spor ödüllerinden biri.

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Öte yandan bu kupa 18 ayar altından, tabanı ise malakitten yapılma. 36,8 santimetre boyundaki kupanın ağırlığı 6,1 kilogram. İtalya'da Stabilimento Artistico Bertoni şirketi tarafından tasarlanıp üretilen kupada iki insan figürü gezegenimizi taşırken sembolize ediliyor.

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Dünya Kupası gerçek altın mı, ağırlığı ne kadar? İşte 2022 Dünya Kupası özellikleri
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