Dünya Kupası gerçek altın mı, ağırlığı ne kadar? İşte 2022 Dünya Kupası özellikleri

Dünya Kupası öncesi merak edilen bir konu da kupanın görünüşü itibariyle altın olup olmadığı konusu oldu. 20 milyon dolar değer biçilen bu kupa, uzunca bir süredir aynı tasarımıyla kullanılıyor ve en pahalı spor ödüllerinden biri olarak biliniyor. Peki, Dünya Kupası altın mı? İşte merak edilen o konuyla ilgili detaylar.
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nın 22.'sinde, son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. İki takım da formalarına 3. yıldızı takmanın peşinde Doha'daki Lusail Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev randevu saat 18.00'de Polonyalı hakem Marciniak'ın düdüğü ile başlayacak.