Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım’ın muhtemel grubu

Giriş Tarihi: 5.12.2025 08:22

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Taraftarlar, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. Milli Takım’ın muhtemel grubunun şekillenmeye başlamasıyla birlikte büyük organizasyon öncesi heyecan giderek artıyor. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası kura çekimi için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibimizin hangi grupta yer alacağını belirleyecek olan kura çekiminin yayın bilgileri araştırılırken, Milli Takım'ın muhtemel rakipleri de konuşulmaya devam ediyor. Kritik çekiliş öncesi tüm gözler açıklanacak tarihte.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

TÜRKİYE HANGİ TORBADA, MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

