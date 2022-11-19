Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi?

Dünya Kupası maçları için heyecan dorukta. Katar Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan turnuvaya ilişkin Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi gibi sorularla araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
20 KASIM PAZAR
19.00: Katar - Ekvador
21 KASIM PAZARTESİ
16.00: İngiltere - İran
19.00: Senegal - Hollanda
22.00: ABD - Galler
22 KASIM SALI
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan
16.00: Danimarka - Tunus
19.00: Meksika - Polonya
22.00: Fransa - Avustralya
23 KASIM ÇARŞAMBA
13.00: Fas - Hırvatistan
16.00: Almanya - Japonya
19.00: İspanya - Kosta Rika
22.00: Belçika - Kanada
24 KASIM PERŞEMBE
13.00: İsviçre - Kamerun
16.00: Uruguay - Güney Kore
19.00: Portekiz - Gana
22.00: Brezilya - Sırbistan
2. HAFTA
25 KASIM CUMA
13.00: Galler - İran
16.00: Katar - Senegal
19.00: Hollanda - Ekvador
22.00: İngiltere - ABD
26 KASIM CUMARTESİ
13.00: Tunus - Avustralya
16.00: Polonya - Suudi Arabistan
19.00: Fransa - Danimarka
22.00: Arjantin - Meksika
27 KASIM PAZAR
13.00: Japonya - Kosta Rika
16.00: Belçika - Fas
19.00: Hırvatistan - Kanada
22.00: İspanya - Almanya
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan
16.00: Güney Kore - Gana
19.00: Brezilya - İsviçre
22.00: Portekiz - Uruguay
3. HAFTA
29 KASIM SALI
18.00: Hollanda - Katar
18.00: Ekvador - Senegal
22.00: Galler - İngiltere
22.00: İran - ABD
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa
18.00: Avustralya - Danimarka
22.00: Polonya - Arjantin
22.00: Suudi Arabistan - Meksika
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz
18.00: Gana - Uruguay
22.00: Kamerun - Brezilya
22.00: Sırbistan - İsviçre
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore