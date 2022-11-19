Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi?

Dünya Kupası maçları için heyecan dorukta. Katar Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan turnuvaya ilişkin Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi gibi sorularla araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal.