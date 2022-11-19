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Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:02

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi?

FIFA Dünya Kupası maçları için heyecan dorukta! Bu yıl Katar’da düzenlenecek olan turnuvaya ilişkin 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor sorusu yanıt ararken maçların yayın kanalı da merak edilenler arasında yerini aldı. Bu kapsamda 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi sorusu da araştırmalar arasına girdi. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tarihi ve yayın kanalı.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi?

Dünya Kupası maçları için heyecan dorukta. Katar Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan turnuvaya ilişkin Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maç fikstürü belli mi gibi sorularla araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

20 KASIM PAZAR

19.00: Katar - Ekvador

21 KASIM PAZARTESİ

16.00: İngiltere - İran

19.00: Senegal - Hollanda

22.00: ABD - Galler

22 KASIM SALI

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

16.00: Danimarka - Tunus

19.00: Meksika - Polonya

22.00: Fransa - Avustralya

23 KASIM ÇARŞAMBA

13.00: Fas - Hırvatistan

16.00: Almanya - Japonya

19.00: İspanya - Kosta Rika

22.00: Belçika - Kanada

24 KASIM PERŞEMBE

13.00: İsviçre - Kamerun

16.00: Uruguay - Güney Kore

19.00: Portekiz - Gana

22.00: Brezilya - Sırbistan

2. HAFTA

25 KASIM CUMA

13.00: Galler - İran

16.00: Katar - Senegal

19.00: Hollanda - Ekvador

22.00: İngiltere - ABD

26 KASIM CUMARTESİ

13.00: Tunus - Avustralya

16.00: Polonya - Suudi Arabistan

19.00: Fransa - Danimarka

22.00: Arjantin - Meksika

27 KASIM PAZAR

13.00: Japonya - Kosta Rika

16.00: Belçika - Fas

19.00: Hırvatistan - Kanada

22.00: İspanya - Almanya

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz - Uruguay

3. HAFTA

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan - İsviçre

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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