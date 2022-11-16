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Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:33

Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü ve canlı yayın kanalı

Milyonlarca futbolseverin takip edeceği Katar 2022 Dünya Kupası için heyecan dorukta. Dünya Kupası fikstürü ve turnuvanın başlayacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Tarihinde ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nda 8 farklı stadyum boy gösterecek. Büyük organizasyon için sayılı günler kalırken Dünya Kupası grup maçları ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası fikstürü ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü ve canlı yayın kanalı

2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerin de ülkelerinin başarısı için ter dökeceği uluslararası dev futbol turnuvası için sayılı günler kaldı. Hal böyleyken ''Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?'' soruları, milyonlarca futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, FIFA 2022 Dünya Kupası fikstürü, turnuvanın başlayacağı tarih ve yayın kanalı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası açılış maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak ve Ekvador ile ev sahibi Katar karşı karşıya gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

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Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü ve canlı yayın kanalı
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