2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerin de ülkelerinin başarısı için ter dökeceği uluslararası dev futbol turnuvası için sayılı günler kaldı. Hal böyleyken ''Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?'' soruları, milyonlarca futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, FIFA 2022 Dünya Kupası fikstürü, turnuvanın başlayacağı tarih ve yayın kanalı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.