2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerin de ülkelerinin başarısı için ter dökeceği uluslararası dev futbol turnuvası için sayılı günler kaldı. Hal böyleyken ''Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?'' soruları, milyonlarca futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, FIFA 2022 Dünya Kupası fikstürü, turnuvanın başlayacağı tarih ve yayın kanalı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere - İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika - Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya - Sırbistan
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.