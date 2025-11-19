Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu skor, Türkiye'yi play-off aşamasına taşırken futbolseverler muhtemel rakipleri merak ediyor. Peki 2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım'ın karşılaşabileceği takımlar kimler? İşte ayrıntılar…