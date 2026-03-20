Dünya liderleri ve uzmanlar STRATCOM zirvesi için İstanbul’da buluşacak

STRATCOM Zirvesi adı altında düzenlenen iki günlük etkinlik, devlet başkanlarını, bakanları, politika yapıcıları ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve ortaya çıkan küresel zorlukların yönetimi konularını tartışmayı amaçlıyor.

Zirve, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı üst düzey bir oturumla başlayacak.

İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanacak. "Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi" başlıklı amiral gemisi niteliğindeki panel, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev tarafından yönetilecek. Oturumda Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve KKTC'den temsilciler yer alacak ve değişen güç dinamikleri ile uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacaklar.

Zirvenin sonraki oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk çabaları ele alınacak; Katar, Libya ve Mısır'dan katılımcılar, çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi konularında görüşlerini paylaşacak.

Zirve, daha geniş gündeminin bir parçası olarak iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümünü de ele alacak. Bu konuya ayrılmış bir oturumda, Navarra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramon SALAVERRIA küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini tartışacak.

Zirvenin ilk günü, birçok gözlemcinin uluslararası kurumlarda artan bir meşruiyet ve güven krizi olarak tanımladığı konuyla ilgili tartışmaların yanı sıra, kadın sorunları, göç ve sosyal politikaların kesişim noktasını inceleyen bir panel ile sona erecek.

Zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından, İran'a odaklanan bir panelde bölgesel güvenlik gündeme gelecek ve bunu, katılımcıların sürekli krizler ve istikrarsızlıkla karakterize edilen küresel yönetişimde "yeni normal" olarak tanımladıkları durumu ele alan oturumlar izleyecek.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanışta olduğu bir ortamda gerçekleşecek olan STRATCOM Zirvesi'nin, küresel düzeni şekillendiren zorluklar ve krizlerin yönetimi ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolü üzerine diyalog için önemli bir platform olması bekleniyor.

Zirveye katılmak isteyenler, en geç 24 Mart saat 18.00'e kadar kayıt yaptırabilecek.