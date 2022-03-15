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Giriş Tarihi: 15.3.2022 13:09 Son Güncelleme: 15.3.2022 13:13

Dünya Matematik günü kapsamında 'Pi günü' etkinlikleri yapıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Dünya Matematik günü kapsamında ’Pi günü’ etkinlikleri yapıldı

UNESCO tarafından 14 Mart 2019 yılında Dünya Matematik Günü olarak ilan edildi. Bu kapsamda tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Her yıl düzenlenen Pi günü etkinlikleri pi sayısının önemi ve anlamı ile örtüşmesi açısından her yıl 3. ayın 14. gününde düzenleniyor. Böylece 3.14 değeri olan Pi sayısının önemi vurgulanarak öğrencilerin belleğinde yer etmesine katkıda bulunuluyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından "14 Mart Dünya Matematik Günü" çerçevesinde "Pi Günü" düzenlendi. Pİ günü etkinlikleri, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Bina girişinde ve F2 amfisinde gerçekleştirildi.

Programa katılan BEÜ Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel yaptığı açılış konuşmasında bilim alanları için matematiğin önemini vurgulayarak tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının Dünya Matematik Günü'nü kutladı.

Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaya'nın yaptığı "Her Yer Matematik" başlıklı konuşmanın ardından sırasıyla Doç. Dr. Mustafa Yıldız "Pi Sayısının Tarihi", Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen "Matematiğin Gelişim Süreçleri" ve Dr. Öğr. Üyesi Veli Akarsu "Pi Sayısının Alan ve Hacim Hesaplamalarındaki Yeri" ile ilgili sunum gerçekleştirdiler.

Pi günü etkinlikleri kapsamında Eren Enerji'nin destekleri ve Matematik Bölümü Öğretim üyelerinden Dr. Öğretim üyesi İsmet Gölgeleyen organizatörlüğü bölüm öğrencileri Pi Günü Slayt Gösterisi, Pi temalı Çarkıfelek etkinliği, Pi sayısını ezberleme yarışması, Pi Puzzle'ı yapma etkinliği,Şişe kapaklarından Pi modeli tasarımı,Pi balonları, Köpük malzemeden çemberin çapını ve çevresini hesaplatma etkinliği,Pi parmak izi etkinliği, Org ile Pi şarkısı etkinliği Doğum gününüz Pi'nin hangi basamağında saklı etkinliği yaptılar.

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Dünya Matematik günü kapsamında 'Pi günü' etkinlikleri yapıldı
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