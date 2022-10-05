Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: İşte en güzel ve anlamlı 5 Ekim 2022 Uluslararası Dünya Öğretmenler Günü kutlama mesajları seçenekleri

* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.