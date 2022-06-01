"Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarından "yeşil duyarlılık" çağrısı

Dünyanın farklı yerlerinde, metrolarda, havalimanlarında, kongre merkezlerinde sergiler açtığını dile getiren Sağdıç, sergiye ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Sıfır Noktası sergisi aslında insan zihninin ön yargılarının kırılmasıyla ilgili. Sanat aslında güzel ve estetik olanı anlatır. Fakat ben atıkları, insanların terk ettiği, vazgeçtiği nesneleri estetik bir dille buluşturup onları birer sanat eserine dönüştürmeye çalıştım.

Amacım, 'Herkes sanat eseri yapsın' değil. Bir sanatçı olarak çok zor olan bir şeyi; sanatın estetik dilini atıkla, çöple birleştirebiliyorsam, herkes de doğaya ve çevreye karşı bir sorumluluğu yerine getirebilir. Bu şekilde bir ilham vermeye çalışıyorum."

SERGİ YARINDAN İTİBAREN CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE

Sağdıç, serginin yarından itibaren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.

Sanatın, hayatın her alanında olması düşüncesinden hareketle galerilerin dışında farklı alanlarda sergi açmayı önemsediğini ve bu nedenle günde 2 bin ila 5 bin arasında ziyaretçi ağırlayan Millet Kütüphanesinin insanlara ulaşma açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sağdıç şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle, bu sergi Millet Kütüphanesinin sergi salonunda değil, koridorları, merdivenleri gibi tüm alanlarında yer alacak. Ziyaretçiler, kütüphanenin her alanında bu eserlerle karşılaşabilecek. Sergimiz, yaklaşık bir ay boyunca burada açık kalacak."